Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 22 сентября 2025Силовые структуры

Находившийся в российской колонии заключенный совершил расправу

В Ставропольском крае мужчину осудили за убийство заключенного
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Ставропольском крае мужчину осудили за расправу над заключенным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 26 декабря в прачечной санитарной части между двумя мужчинами, отбывающими наказание в исправительной колонии, произошел конфликт. В ходе него фигурант взял самодельный колющий предмет и один раз ударил в грудь оппонента. 38-летнего пострадавшего направили в медицинское учреждение, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Суд приговорил виновного к десяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер необычным способом захотел решить спор с соседями по участку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости