Находившийся в российской колонии заключенный совершил расправу

В Ставропольском крае мужчину осудили за убийство заключенного

В Ставропольском крае мужчину осудили за расправу над заключенным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 26 декабря в прачечной санитарной части между двумя мужчинами, отбывающими наказание в исправительной колонии, произошел конфликт. В ходе него фигурант взял самодельный колющий предмет и один раз ударил в грудь оппонента. 38-летнего пострадавшего направили в медицинское учреждение, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Суд приговорил виновного к десяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер необычным способом захотел решить спор с соседями по участку.