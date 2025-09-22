Силовые структуры
12:02, 22 сентября 2025Силовые структуры

Российский пенсионер необычным способом захотел решить спор с соседями по участку

В Красноярском крае осудят мужчину, стрелявшего в соседей из обреза
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красноярском крае осудят мужчину, стрелявшего в соседей из обреза. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Местный житель обвиняется по статьям 167 («Умышленное повреждение имущества»), 222 («Незаконное хранение оружия») и 30, 105 («Покушение на убийство двух лиц общеопасным способом») УК РФ.

По данным следствия, 66-летний мужчина несколько лет конфликтовал с соседями по дачному участку из-за забора и деревьев. 22 июня он спрятался в лесу недалеко от контрольно-пропускного пункта №2 в Железногорске и произвел выстрел дробью из самодельного обреза по движущемуся автомобилю пенсионеров. В результате было повреждено боковое и лобовое стекло, а также кузов машины, но супружеская пара не пострадала. После этого злоумышленник скрылся с места преступления и закопал оружие с патронами в лесу.

Подозреваемого задержали, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок после ссоры со своей бабушкой.

