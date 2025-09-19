Россиянин получил срок после ссоры со своей бабушкой

В Самарской области мужчина получил 18 лет за убийство своей бабушки

В Самарской области мужчина получил 18 лет за расправу над своей бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 2 апреля 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на Песочной улице в селе Рождествено, где в ходе ссоры со своей 94-летней бабушкой нанес ей не менее 36 ударов по голове кулаками и металлическим ковшом. Травмы для пострадавшей оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил его к 18 годам и двум месяцам колонии строгого режима.

