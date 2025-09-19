Силовые структуры
11:51, 19 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с товарищами гаечным ключом и бутылкой

В Подмосковье осудят россиянина, убившего двоих мужчин гаечным ключом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СК Подмосковья»

В Подмосковье осудят россиянина, расправившегося с двумя мужчинами гаечным ключом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 13 сентября прошлого года в деревне Поповская в компании из четырех мужчин возникла ссора, которая переросла в драку. Двое избили оппонентов по голове гаечным ключом и бутылкой, после чего скрылись с места преступления.

Мужские тела были обнаружены местными жителями, которые вызвали сотрудников полиции. Благодаря совместной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников преступников удалось быстро задержать.

В рамках расследования преступления были проведены осмотры, допросы, необходимые экспертизы и очные ставки. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что мужчина расправился с двумя российскими пенсионерами из-за их отказа.

