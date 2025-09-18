Силовые структуры
16:52, 18 сентября 2025Силовые структуры

Мужчина расправился с двумя российскими пенсионерами из-за их отказа

В Москве мужчину приговорили к 20 годам колонии за убийство двух пенсионеров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве мужчину приговорили к 20 годам колонии за убийство двух пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статьям 162 («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, в особо крупном размере»), 105 («Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление») и 30, 167 («Покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога») УК РФ.

Как установил суд, 19 августа 2024 года женщина приехала в гости к родителям, которые жили в частном доме в Новой Москве. Отец не встретил дочь на станции, и она пошла пешком.

При входе в дом она обнаружила отца с травмой головы и еще живую мать, у которой также были повреждения в области головы. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, но она не выжила.

Сотрудники полиции сразу заподозрили в преступлении 38-летнего Назарали Султонова, который помогал пенсионерам по хозяйству. В день происшествия он попросил у них денег в долг, а когда получил отказ, решил преступным путем завладеть ими. Вооружившись топором и монтировкой, злоумышленник потребовал от пенсионера предоставить ему доступ в мобильный банк. Угрожая расправой, он получил информацию и перевел на свой счет 17 300 рублей. Затем обнаружил накопительный счет, на котором было более 1,1 миллиона рублей, которые также похитил.

Испугавшись обращения пострадавших в полицию, он ударил их топором по голове и поджог ковер в доме. После чего скрылся с места преступления.

Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, а также удовлетворил иск пострадавших на три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин разобрался с обидчиками брата и получил срок.

