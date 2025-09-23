Тарифы на воду для россиян выросли до 80 процентов

Депутат Пахомов: Тарифы на воду в некоторых регионах России выросли на 80 %

В некоторых регионах России сильно выросли тарифы на воду — в отдельных частях страны динамика достигает 80 процентов. На это обратил внимание председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, пишет «Интерфакс».

«Существенное увеличение тарифов показали по сравнению с 2024 годом следующие субъекты, если говорить о холодной воде: Белгород, Ингушетия, Северная Осетия, Республика Хакасия. Здесь от 30 до 40 процентов рост по горячей воде. Вологодская область, Магадан, Удмуртия, Чукотка — здесь цифры от 43 до 80 процентов», — рассказал депутат.

Пахомов пояснил, что такая динамика может быть связана с инвестпрограммами или доведением тарифов до экономически обоснованных.

Ранее стали известны регионы России с самыми низкими тратами на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Возглавила рейтинг Ингушетия — там на ЖКУ приходится 4,6 процента расходов семей.