Озвучены российские регионы с самыми низкими затратами на ЖКУ

РИА Новости: Ингушетия стала лидером по самым низким тратам на ЖКУ

Ингушетия возглавила список российских регионов с самой низкой долей затрат на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в потребительских расходах семей. Этот показатель составил около 4,6 процента, передает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

По данным аналитики, такие же низкие значения фиксируются в Кабардино-Балкарии, Астраханской области, Дагестане и Калмыкии. В общей сложности жители 59 регионов тратят на ЖКУ не более 10 процентов из общего объема своих потребительских расходов.

Как изучили журналисты, доля таких семейных трат в субъектах России варьируется диапазоне от 4,6 до 13,6 процентов. Различия от региона к региону связаны с чередой факторов — от величины тарифов на ЖКУ, уровня расходов, степени газификации и до общего объема этих услуг, а он, в свою очередь, зависит от климатической обстановки.

При этом самая большая доля расходов на ЖКУ отмечается в Новгородской области (13,6 процента), Магаданской области (13,5) и в Бурятии (13,1). Больше 10 процентов своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 26 российских регионов, указывается в материале.

Ранее россиянам назвали способы прилично сэкономить на «коммуналке». Эксперт Дмитрий Чирков дал рекомендацию, согласно которой мониторинг общедомовых расходов способен вскрыть до 20-30 процентов таких переплат.