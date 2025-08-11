Россиянам назвали способы прилично сэкономить на «коммуналке»

Эксперт ЖКУ Чирков: Умный учет снижает платежи за ЖКУ на 20-30 %

Россияне могут заметно снизить свои расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) благодаря умному учету и организационным инструментам, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор сервисов для ЖКХ Doma.ai Дмитрий Чирков.

В настоящее время экономия — это не только выключать свет и закрывать воду, но использовать системный подход к контролю расходов. Основная часть перерасхода часто связана не с жильцами, а с общедомовыми системами: подвалом, чердаком или плохо отрегулированным отоплением. Простой аудит показателей общего дома способен выявить до 20-30 процентов переплат по статье «общедомовые нужды» (ОДН).

Одной из частых причин перерасхода тепла являются некорректные настройки отопительной системы. По словам специалиста, дома часто получают избыток тепла из-за неисправностей в системе, особенно ночью и в межсезонье. Решить проблему помогает правильная наладка теплового узла — регулировка температуры подачи и возврата теплоносителя. Благодаря настройке можно сэкономить 15-20 процентов тепла и привести показатели дома к нормативному уровню.

Чирков выделил важную роль цифровых технологий — от «умных» счетчиков до систем диспетчеризации. Хотя устройства с дистанционной передачей данных сами по себе не снижают счета, ежедневный или онлайн-доступ к информации формирует у жильцов более внимательное отношение к ресурсам. Такое осознанное поведение доказано помогает снизить потребление и итоговые платежи.

Эксперт также отметил преимущества многотарифного учета электроэнергии: правильное распределение нагрузки — например, запуск стиральной машины, бойлера или зарядки электроприборов в ночные часы — может снизить расходы на электроэнергию на 15-20 процентов. Многие тарифы обеспечивают значительные скидки в ночное время.

Специалист резюмировал, что экономия — это не лишения, а осознанное потребление.

Ранее в России захотели разрешить коллекторам выбивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги. С таким предложением выступила председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость Лина Ткаченко.