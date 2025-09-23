Трамп похвастался своей речью в ООН

Трамп заявил, что его речь очень хорошо приняли участники Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп похвастался, что его речь на сессии Генеральной ассамблеи ООН очень хорошо приняли участники мероприятия. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Для меня было большой честью выступить перед ООН. Я считаю, что речь была очень хорошо принята. Особое внимание в ней было уделено вопросам энергетики и миграции/иммиграции. Я уже давно говорю об этих темах, и ООН стала лучшей площадкой для того, чтобы сделать эти два важных заявления. Надеюсь, что все смогут посмотреть запись выступления!», — отметил глава государства.

Трамп также посетовал на то, что эскалатор, на котором он поднимался к трибуне внезапно остановился, и на то, что в ходе выступления у него сломался телесуфлер. При этом он предположил, что технические неполадки могли «сделать его выступление еще более интересным, чем оно могло бы быть». Президент США резюмировал, что выступать на трибуне всемирной организации для него всегда большая честь, даже если оборудование в ее штаб-квартире «иногда немного подводит».

Ранее Трамп задался вопросом, зачем существует ООН и какая у нее цель. Во время выступления на сессии Генассамблеи он заявил, что всемирная организация занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей».