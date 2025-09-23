Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 23 сентября 2025Силовые структуры

Ударивший себя ножом диверсант попал на видео ФСБ

ФСБ показала видео с украинским диверсантом при задержании в Самарской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Ударивший себя ножом при задержании в Самарской области диверсант попал на видео ФСБ. Запись опубликована ТАСС.

На кадрах мужчина лежит на земле и говорит силовикам, что он против зла, которое наносит система, и выступает за людей. Позже раненый, находясь на больничной койке, рассказывает, что занимается диверсиями с 2023 года. Его завербовали в Telegram. Он сам выбирал цели для диверсий.

Отец и сын 55 и 33 лет признались, что в июле 2023 года взорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, а также заготовили бомбу, использованную в том же месяце для подрыва трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. В марте и сентябре 2024 года они повредили железнодорожные мосты через реки Чапаевку и Самару.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ЧП при задержании диверсантов в Самарской области

    Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» отреагировала на запрет фильма в Молдавии

    Раскрыты популярные у россиян хобби

    Россиянка призвала «гнать в аулы» мигрантов и поплатилась

    Россиянин попался за финансовую помощь не тому адресату

    Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта» за корпоратив

    Семь россиян пострадали в результате атак украинских беспилотников

    ФАС возбудила антимонопольное дело против российского застройщика

    В Европе прокомментировали появление БПЛА над аэропортом Копенгагена

    Эстония призвала разместить на своей территории носители ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости