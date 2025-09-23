Ударивший себя ножом диверсант попал на видео ФСБ

ФСБ показала видео с украинским диверсантом при задержании в Самарской области

Ударивший себя ножом при задержании в Самарской области диверсант попал на видео ФСБ. Запись опубликована ТАСС.

На кадрах мужчина лежит на земле и говорит силовикам, что он против зла, которое наносит система, и выступает за людей. Позже раненый, находясь на больничной койке, рассказывает, что занимается диверсиями с 2023 года. Его завербовали в Telegram. Он сам выбирал цели для диверсий.

Отец и сын 55 и 33 лет признались, что в июле 2023 года взорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, а также заготовили бомбу, использованную в том же месяце для подрыва трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. В марте и сентябре 2024 года они повредили железнодорожные мосты через реки Чапаевку и Самару.