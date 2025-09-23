В Европе забеспокоились из-за Зеленского

Politico: Европейские союзники выражают беспокойство из-за Зеленского

Европейские союзники Киева выражают беспокойство из-за стремления украинского лидера Владимира Зеленского к постепенной монополизации власти на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских послов в Киеве.

«Теперь не только соперники Зеленского по партийным взглядам обеспокоены стремлением централизовать власть. Хотя они и воздерживаются от публичной критики, западные союзники в частном порядке выражали обеспокоенность», — сказано в сообщении.

Также издание сообщает, что недовольство растет и внутри партии президента, где его методы правления называют чрезмерно персонализированными.

Ранее стало известно, что Зеленский на закрытой встрече в Верховной Раде критиковал членов собственной партии «Слуга народа», которые говорили об ошибках и проблемах страны. Отмечается, что выступление украинского лидера не нашло понимания среди народных депутатов, которые рассчитывали на смягчение авторитарных тенденций власти.