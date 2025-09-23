Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 23 сентября 2025Мир

В Европе забеспокоились из-за Зеленского

Politico: Европейские союзники выражают беспокойство из-за Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Teresa Suarez / Pool via Reuters

Европейские союзники Киева выражают беспокойство из-за стремления украинского лидера Владимира Зеленского к постепенной монополизации власти на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских послов в Киеве.

«Теперь не только соперники Зеленского по партийным взглядам обеспокоены стремлением централизовать власть. Хотя они и воздерживаются от публичной критики, западные союзники в частном порядке выражали обеспокоенность», — сказано в сообщении.

Также издание сообщает, что недовольство растет и внутри партии президента, где его методы правления называют чрезмерно персонализированными.

Ранее стало известно, что Зеленский на закрытой встрече в Верховной Раде критиковал членов собственной партии «Слуга народа», которые говорили об ошибках и проблемах страны. Отмечается, что выступление украинского лидера не нашло понимания среди народных депутатов, которые рассчитывали на смягчение авторитарных тенденций власти.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Совета судей России оказался миллиардером

    В Кремле высказались об отражении атак украинских беспилотников

    Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире пришла на вечеринку в прозрачном платье

    ФСИН отреагировала на «отель» для арестантов в российском СИЗО

    Стоимость золота пробила отметку в 3800 долларов

    В Кремле назвали условие для соблюдения ограничений по ДСНВ

    Подросток тайно пробрался в отсек шасси самолета и улетел в Индию

    Вероятность передачи секретного оружия КНДР России оценили

    В Кремле высказались о контактах Путина и Трампа по поводу ДСНВ

    В Европе забеспокоились из-за Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости