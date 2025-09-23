Бывший СССР
В Молдавии обвинили Санду в подготовке атаки на Приднестровье

Оппозиционер Додон обвинил президента Молдавии Санду в подготовке атаки на ПМР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Игорь Додон и Майя Санду

Игорь Додон и Майя Санду. Фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего лидера страны Майю Санду в подготовке атаки на непризнанную Приднестровскую молдавскую республику (ПМР). Заявление оппозиционера опубликовано порталом omniapres.md.

«Если партия "Действие и солидарность" останется у власти, соросовцы вынудят Санду вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским атаковать Приднестровье и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России», — заявил политик.

Он добавил, что аналогичный сценарий был опробован в Грузии, но провалился, и теперь европейские элиты пытаются открыть второй фронт в Молдавии.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что страны НАТО готовятся разместить в Одессе военный контингент в целях устрашения властей ПМР. Отмечается, что первые подразделения, состоящие из французских и британских военных альянса, уже прибыли в регион.

