Введение «Монетной недели» в России объяснили

Скапенкер: Акция «Монетная неделя» не связана с запуском цифрового рубля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Старт акции «Монетная неделя» в России нужен для того, чтобы вернуть монеты в оборот, объяснил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер. Его слова приводит РИА Новости.

Связи с запланированным внедрением цифрового рубля нет, заверил эксперт. Он напомнил, что многие россияне накапливают мелочь. «Получил сдачу – положил в копилку, карман, в баночку – и забыл на долгое время», — сказал Скапентер. В итоге в кассах магазинов и банков все меньше монет для сдачи, а чеканить новые слишком затратно. Так что такие акции помогают Центробанку решить эту проблему.

Акция по обмену монет проходит с 22 сентября по 4 октября. Мелочь можно обменять на бумажные банкноты. Чтобы обменять монеты, нужно обратиться в один из банков-участников. Там мелочь можно будет зачислить прямо на счет клиента. Полный список таких банков и подробные условия акции размещены на официальном сайте проекта.

