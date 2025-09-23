Культура
Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» отреагировала на запрет фильма в Молдавии

Селезнева раскритиковала запрет «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России, звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Наталья Селезнева прокомментировала сообщения о запрете картины режиссера Леонида Гайдая в Молдавии. Ее цитирует «Абзац».

«Да плевать я хотела на эту Молдавию. Это все неинтересно и несерьезно», — заявила Селезнева.

22 сентября сообщалось, что советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» был снят с эфира в Молдавии прямо во время трансляции. По информации источника, причиной запрета на показ комедии стало «милитаристское содержание». В чем именно местные вещатели усмотрели нарушения, не уточняется.

