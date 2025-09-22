Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» запретили в Молдавии

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» сняли с эфира в Молдавии за милитаризм

Культовый советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» был снят с эфира в Молдавии прямо во время трансляции. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

По информации источника, причиной запрета на показ картины стало «милитаристское содержание». В чем именно местные вещатели усмотрели нарушения, не уточняется.

«Уважаемые абоненты! Трансляция остановлена на время показа программы с содержанием, запрещенным Кодексом об аудиовизуальных медиауслугах», — сказано в оповещении, появившемся в эфире.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии прекратил действие соглашения с Россией о функционировании культурных центров в стране.