Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:23, 23 сентября 2025Ценности

Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире пришла на вечеринку в прозрачном платье

Британская телеведущая Майя Джама в откровенном виде пришла на вечеринку Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC Images / Getty Images

Британская телеведущая Майя Джама в откровенном виде пришла на вечеринку журнала Vogue. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

31-летняя звезда с самыми идеальными ягодицами в мире посетила мероприятие в отеле The Savoy, организованное в рамках Недели моды в Лондоне. Она предстала перед камерами в прозрачном облегающем макси-платье с украшенным серой бахромой подолом.

В то же время ведущая шоу «Остров любви» надела бюстгальтер пуш-ап в тон, стринги и босоножки на каблуках и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее в сентябре украинская модель Анастасия Покрищук с самыми большими щеками в мире обнажила грудь перед камерой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ задействовали воздушные шары в массированной ночной атаке на Россию. Почему они считаются опаснее дронов?

    Многодетную россиянку жестоко избивали несколько часов в машине

    Волочкова назвала виновника ее ссор с дочерью

    В России возникли проблемы с конвоем арестантов

    В США введут новый визовый сбор

    Франция перенесла испытания демонстратора многоразовой ракеты

    НАТО выступила с заявлением в адрес России

    Россиянам напомнили о необходимости уплатить налог на доходы по вкладам

    В Кремле оценили угрозы главы МИД Польши Сикорского

    Названы самые напряженные направления в зоне украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости