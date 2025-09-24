Наука и техника
16:15, 24 сентября 2025Наука и техника

«Бион-М» № 2 оказался исключительно российским

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Олег Волошин / РИА Новости

Программа биологического спутника «Бион-М» № 2 оказалась исключительно российской, заявил ТАСС заявил заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко.

«Это очень значимое событие в исследовании космического пространства, предоставляющее возможность для столь необходимой биологической индикации новых орбит. С большим нетерпением ждем выводы ученых», — сказал специалист.

Спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» № 2 с мышами приземлился в Оренбуржье 19 сентября.

В том же месяце издание NSF отмечало, что «Бион-М» № 2 создан на основе советского разведывательного космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.

