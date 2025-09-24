Боец СВО рассказал о задачах разведки и важном значении дронов

Разведчик Бульдозер: Разведка ликвидирует диверсионные группы противника

В работу российской разведки в зоне специальной военной операции (СВО) входит поиск, а потом ликвидация диверсионных групп противника. Об этом «Ленте.ру» рассказал боец роты ударных БПЛА спецназа Северной Осетии «Жнец» старший разведчик с позывным Бульдозер.

Еще одной важной задачей является обеспечение безопасности своих подразделений, подчеркнул Бульдозер.

«Раньше я собирал и разбирал автомат с закрытыми глазами, а теперь делаю то же самое, но уже с дроном или его пультом управления. Автомат отошел на второй план», — отметил боец.

Военный отметил, что его подразделение многократно нарушало логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и создавало условия для захода Российской армии.

