Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:14, 24 сентября 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ захотели массово покинуть части из-за решения командования

Zaxid: Бойцы ВСУ хотят массово покинуть части из-за решения отправить их на убой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотят массово оставить части из-за решений командования отправить их на убой. Об этом один из военных рассказал в разговоре с украинским изданием Zaxid.net.

«Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли», — сообщил он. Отмечается, что речь идет о военнослужащих ремонтного батальона во Львове, которые собственными силами оборудовали мастерскую для восстановления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и купили необходимое оборудование.

Собеседник издания рассказал, что распоряжение затронуло более 20 военных, включая его сына. Он добавил, что действия командования, включая переброску специалистов-ремонтников и мужчин старшего возраста в штурмовые подразделения, выглядят абсурдно и заставляют украинских военных покидать части.

Ранее украинский пленный Александр Кравченко сообщил, что на Украине до сих пор продолжается принудительная мобилизация. При этом для мобилизованных даже не проводят настоящую медкомиссию.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России

    В МИД высказались о притеснении русскоязычных в Прибалтике

    Аксенов назвал цель ударов по Крыму

    Бойцы ВСУ захотели массово покинуть части из-за решения командования

    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

    Крокодил напал на рыбачившую женщину и съел ее

    Россиянам раскрыли две техники для усиления чувствительности в эрогенных зонах

    В Москве трехлетний ребенок выжил при падении с десятого этажа

    В российском регионе ввели план «Ковер»

    В США назвали разницу между армиями России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости