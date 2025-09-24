Zaxid: Бойцы ВСУ хотят массово покинуть части из-за решения отправить их на убой

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотят массово оставить части из-за решений командования отправить их на убой. Об этом один из военных рассказал в разговоре с украинским изданием Zaxid.net.

«Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли», — сообщил он. Отмечается, что речь идет о военнослужащих ремонтного батальона во Львове, которые собственными силами оборудовали мастерскую для восстановления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и купили необходимое оборудование.

Собеседник издания рассказал, что распоряжение затронуло более 20 военных, включая его сына. Он добавил, что действия командования, включая переброску специалистов-ремонтников и мужчин старшего возраста в штурмовые подразделения, выглядят абсурдно и заставляют украинских военных покидать части.

Ранее украинский пленный Александр Кравченко сообщил, что на Украине до сих пор продолжается принудительная мобилизация. При этом для мобилизованных даже не проводят настоящую медкомиссию.