Германия выразила готовность играть ведущую роль в перевооружении ЕС

FT: Германия готова играть ведущую роль в перевооружении ЕС

Германия выразила готовность играть ведущую роль в перевооружении вооруженных сил стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на соответствующий проект Берлина.

Немецкие власти предлагают создать группы государств, которые будут заниматься совместной закупкой вооружений по приоритетным областям. Отмечается, что большинство совместных проектов должны быть «сосредоточены на защите восточного фланга».

Также ФРГ призывает членов ЕС дерегулировать производство вооружений, смягчив государственную помощь и правила конкуренции. Берлин выступает за то, чтобы финансирование проектов осуществлялось за счет нового общего долга сообщества.

Ранее сообщалось, что страны ЕС нашли новый источник денег на перевооружение. Утверждается, что Еврокомиссия установила срок до августа 2026 года для реализации программы.