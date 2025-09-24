Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 24 сентября 2025Мир

Германия выразила готовность играть ведущую роль в перевооружении ЕС

FT: Германия готова играть ведущую роль в перевооружении ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия выразила готовность играть ведущую роль в перевооружении вооруженных сил стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на соответствующий проект Берлина.

Немецкие власти предлагают создать группы государств, которые будут заниматься совместной закупкой вооружений по приоритетным областям. Отмечается, что большинство совместных проектов должны быть «сосредоточены на защите восточного фланга».

Также ФРГ призывает членов ЕС дерегулировать производство вооружений, смягчив государственную помощь и правила конкуренции. Берлин выступает за то, чтобы финансирование проектов осуществлялось за счет нового общего долга сообщества.

Ранее сообщалось, что страны ЕС нашли новый источник денег на перевооружение. Утверждается, что Еврокомиссия установила срок до августа 2026 года для реализации программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбежавший из суда бывший чиновник Росимущества найден мертвым. Его тело обнаружили в туалете консульства Армении в Петербурге

    Песков назвал инициативу Путина по ДСНВ протянутой рукой

    Раскрыты гонорар и райдер Урганта

    МИД Германии сделал заявление после изменения позиции Трампа по Украине

    Германия выразила готовность играть ведущую роль в перевооружении ЕС

    Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

    Топливный кризис в российских регионах усугубился

    Россиянин призывал помогать деньгами бойцам ВСУ и поплатился

    Россиянин описал рейс из Китая на родину фразой «выгнали всех из самолета»

    Медведев заявил о впавшем в альтернативную реальность Трампе из-за его позиции по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости