11:14, 24 сентября 2025Силовые структуры

Группировка выдавала себя за школьниц ради преступлений над взрослыми россиянами

В Иркутске суд приговорил выдавших себя за школьниц ради обмана мужчин
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Иркутский областной суд вынес приговор восьми участникам преступной группы, промышлявшей вымогательством. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Троим фигурантам назначены сроки от 3,5 до 9 лет колонии. Пятеро участников группы избежали наказания, заключив контракт и уехав в зону специальной военной операции. В зависимости от степени и роли участия мужчин признали виновными по трем статьям, среди которых 126 («Похищение человека») и 162 («Разбой») УК РФ.

По версии содействия, осужденные создавали фейковые аккаунты несовершеннолетних девушек в соцсетях, заманивали мужчин на встречи, а затем нападали на них.

Во время встреч злоумышленники избивали жертв, отбирали ценные вещи и принуждали переводить деньги с карт. Все это снимали на видео, вымогая у мужчин «признания» в желании заняться сексом со школьницами и угрожая обнародовать запись.

Ранее сообщалось, что в суд направлено уголовное дело в отношении 22-летней иностранки, которая заколола дочь своих знакомых в Первоуральске.

