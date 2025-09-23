Заколовшая российскую школьницу иностранка избежит тюрьмы

Иностранку, заколовшую дочь знакомых в Первоуральске, хотят отправить на лечение

В суд направлено уголовное дело в отношении 22-летней иностранки, которая заколола дочь своих знакомых в Первоуральске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Женщине вменяли статьи 105 («Убийство») и 162 («Разбой») УК РФ. Ее просят направить на принудительное лечение. Эксперты полагают, что в период совершения преступлений женщина страдала временным психическим расстройством и не отдавала отчет своим действиям.

По версии следствия, все произошло днем 9 октября 2024 года. Иностранка пришла в квартиру своей знакомой на проспекте Космонавтов, чтобы забрать журнал. В тот момент в доме находилась только ее дочь — 13-летняя школьница. Девочка предложила гостье чай, а та в это же время заметила в комнате женскую сумку и захотела похитить оттуда деньги.

Когда ее действия заметила дочь знакомой, иностранка набросилась на нее с ножом. Школьницу с 40 ножевыми ранениями обнаружили в потушенной квартире.

