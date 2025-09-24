Россия
13:48, 24 сентября 2025Россия

Мирные жители погибли при ударе ВСУ по центру города на юге России

Губернатор Кондратьев: Два человека погибли при ударе ВСУ по Новороссийску
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Два человека погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Новороссийска. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие», — написал он.

По его словам, атаке подвергся район гостиницы «Новороссийск». Помимо того, пострадали три человека. Пять жилых домов, в числе которых есть многоквартирные, а также здание гостиницы получили повреждения.

В сентябре Новороссийск уже подвергался атакам ВСУ. Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов считает, что город можно атаковать беспилотниками исключительно со стороны моря.

