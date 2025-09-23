Россия
В России назвали место запуска дронов ВСУ на Новороссийск

Генерал Попов: ВСУ могли запустить БПЛА на Новороссийск с сухогруза с моря
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны на Новороссийск с моря. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, чьи слова приводит aif.ru.

По его мнению, этот город атаковать дронами можно исключительно с акватории, где находился какой-нибудь сухогруз или траулер.

«Территориальные воды всего 22,2 километра — 12-мильная морская зона. Дальше идет исключительная экономическая зона, где нужно получать определенное разрешение, согласовывать маршруты и так далее, то есть там не просто хаотичное движение осуществляется», — сказал он.

Эксперт пояснил, что диверсионные группы заходят на эту территорию на разных судах. Попов также не исключил, что подобная операция может проводиться с согласия других стран.

Ранее Владимир Попов прокомментировал атаки ВСУ на Москву. Он заявил, что противник за три года создал на территории России множество спящих ячеек.

