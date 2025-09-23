В России заявили о спящих ячейках после атак ВСУ на Москву

Противник за три года создал на территории России множество спящих ячеек. Об этом заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов, комментируя атаки дронов на Москву. Его слова приводит MK.RU.

«За эти три года, что идет СВО, на нашей территории противником было создано огромное количество спящих ячеек, которые по команде своих кураторов включаются и выполняют те или иные задачи», — рассказал он.

Эксперт также отметил, что после подобных атак выясняется существование добровольцев, предлагавших свои услуги Киеву. Подобные им и осуществляют налеты дронов. По мнению Попова, беспилотники могли запустить с расстояния в 100-300 километров от Москвы.

Ранее стало известно, что при атаке на Москву и Подмосковье украинские войска использовали новую тактику. Беспилотники, атаковавшие Московский регион с вечера 22 сентября, двигались небольшими группами по два-четыре дрона. При этом раньше ВСУ запускали группы от десяти и более летательных аппаратов.