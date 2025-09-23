Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:48, 23 сентября 2025Россия

В России заявили о спящих ячейках после атак ВСУ на Москву

Военный эксперт Попов заявил о спящих ячейках после атак дронов ВСУ на Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: isoprotonic / Shutterstock / Fotodom  

Противник за три года создал на территории России множество спящих ячеек. Об этом заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов, комментируя атаки дронов на Москву. Его слова приводит MK.RU.

«За эти три года, что идет СВО, на нашей территории противником было создано огромное количество спящих ячеек, которые по команде своих кураторов включаются и выполняют те или иные задачи», — рассказал он.

Эксперт также отметил, что после подобных атак выясняется существование добровольцев, предлагавших свои услуги Киеву. Подобные им и осуществляют налеты дронов. По мнению Попова, беспилотники могли запустить с расстояния в 100-300 километров от Москвы.

Ранее стало известно, что при атаке на Москву и Подмосковье украинские войска использовали новую тактику. Беспилотники, атаковавшие Московский регион с вечера 22 сентября, двигались небольшими группами по два-четыре дрона. При этом раньше ВСУ запускали группы от десяти и более летательных аппаратов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина все чаще использует в боях роботов. Как они выглядят и к чему это может привести?

    Глава Госдепа не увидел ничего нового в жалобах НАТО на Россию

    Лось пришел на дачу к россиянам и попал на видео

    На Украине рассказали о планах создать космические войска

    Российские подростки запустили ракетницу в лицо сверстнику во время ссоры

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Заколовшая российскую школьницу иностранка избежит тюрьмы

    На Западе заявили об отставании американского F-47 от китайских аналогов

    Эвелина Бледанс отреагировала на свое полуголое фото напротив тюрьмы

    Жители еще одного популярного города Европы захотели избавиться от туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости