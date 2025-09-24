Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

Турист из Бахрейна поехал с двумя братьями на отдых в Таиланд, был унесен волнами у них на глазах и пропал без вести. Подробностями истории поделился портал Khaosod.
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 19 сентября, на пляже Карон популярного курорта Пхукет. Несмотря на предупреждения об опасности купания в указанном месте, братья залезли в воду, но выбраться самостоятельно не смогли.
Спасатели вытащили на берег двух иностранцев, позже их доставили в больницу. Однако третьего брата, Джасима, спасти не удалось. Спустя три дня поисковая группа наткнулась на тело мужчины, которое прибило к берегу.
Судебно-медицинские эксперты провели предварительный осмотр места происшествия и доставили тело в больницу для детального вскрытия. Тайские власти сотрудничают с посольством Бахрейна, чтобы уведомить семью жертвы.
В августе другой турист из Бахрейна выпал из лодки во время сплава с семьей по реке в Таиланде и не выжил. Мужчина был без спасательного жилета.