Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

Тело пропавшего без вести туриста из Бахрейна прибило к берегу пляжа Пхукета
Архивное фото

Архивное фото. Фото: pracha hariraksapita / Shutterstock / Fotodom

Турист из Бахрейна поехал с двумя братьями на отдых в Таиланд, был унесен волнами у них на глазах и пропал без вести. Подробностями истории поделился портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 19 сентября, на пляже Карон популярного курорта Пхукет. Несмотря на предупреждения об опасности купания в указанном месте, братья залезли в воду, но выбраться самостоятельно не смогли.

Спасатели вытащили на берег двух иностранцев, позже их доставили в больницу. Однако третьего брата, Джасима, спасти не удалось. Спустя три дня поисковая группа наткнулась на тело мужчины, которое прибило к берегу.

Судебно-медицинские эксперты провели предварительный осмотр места происшествия и доставили тело в больницу для детального вскрытия. Тайские власти сотрудничают с посольством Бахрейна, чтобы уведомить семью жертвы.

В августе другой турист из Бахрейна выпал из лодки во время сплава с семьей по реке в Таиланде и не выжил. Мужчина был без спасательного жилета.

