Названа чаще всего вызывающая сонный паралич поза

Невролог Херимян: Сонный паралич чаще происходит во время сна на спине
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Одна поза для сна чаще других вызывают появление сонного паралича — состояния, при котором мозг уже проснулся, а тело еще спит, поэтому мышцы на некоторое время остаются обезвожены, рассказала врач-невролог Сюзанна Херимян. Эту и другие причины появления такого состояния доктор назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, чаще всего сонный паралич возникает, когда человек спит на спине. Кроме того, это состояние может появляться из-за нерегулярного графика, недосыпа, резкой смены часовых поясов, наследственности, а также стресса, тревожности и психологических нагрузок на фоне переутомления на работе или учебе.

Если паралич уже случился, Херимян рекомендовала не паниковать и помнить, что это состояние временно и безопасно. «Попытайтесь сосредоточиться на дыхании (оно остается под вашим контролем). Мысленно расслабьтесь и примите ситуацию, а не боритесь с ней», — посоветовала она. Также врач порекомендовала во время приступа попробовать пошевелить пальцами рук или ног, языком или глазами. Она отметила, что справиться с сонным параличом помогает исправление режима сна.

Ранее сомнолог София Черкасова заявила, что спать на работе полезно. По ее словам, таким образом можно сбросить накопленную к середине дня усталость.

