Названа вредящая здоровью ошибка во время завтрака

Эндокринолог Калошина: Жирная пища на завтрак может вызвать изжогу

Жирная пища на завтрак может вызвать изжогу и тошноту, предупредила врач-эндокринолог Мария Калошина. Вредящую здоровью ошибку во время завтрака она назвала РИА Новости.

По словам врача, завтрак должен быть достаточно плотным и питательным, чтобы чувство голода не появилось до обеда, также он вкусным, чтобы зарядить бодростью и хорошим настроением. Калошина отметила, что жирная пища отвечает этим требованиям, тем не менее это не лучший выбор для первого приема пищи.

«Избыток жирной пищи может вызвать прежде всего дискомфорт: изжогу, тошноту, чувство тяжести в правом боку», — объяснила эндокринолог. Кроме того, по ее словам, такие продукты, как сливочное масло, сало, свинина и баранина, могут стать причиной набора лишнего веса, а также повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако Калошина отметила, что полностью исключать жирные продукты тоже неправильно, так как в них содержатся ценные для организма витамины и минералы. Вместо этого она посоветовала сбалансировать их с помощью других продуктов. Например, в кашу можно добавить ложку сливочного мяса, а к салату — запеченную буженину.

Ранее врач-диетолог Хассан Дашти предупредил пожилых людей о вреде позднего завтрака. По его словам, такая привычка в питании повышает риск развития депрессии и других заболеваний.