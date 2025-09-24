Забота о себе
10:29, 24 сентября 2025

Пожилых предупредили об опасности позднего завтрака

Диетолог Дашти: Время завтрака может быть маркером общего состояния здоровья
Фото: Lipatova Maryna / Shutterstock / Fotodom

Любители пропускать завтрак или откладывать его до полудня чаще жалуются на усталость, депрессию и проблемы с полостью рта. Об этом сообщил американский врач-диетолог Хассан Дашти в интервью BBC Science Focus.

Дашти рассказал, что работал над исследованием с участием трех тысяч пожилых людей, которое показало опасность позднего завтрака. По его словам, те, кто откладывал первый прием пищи на более позднее время, имели более низкий показатель выживаемости в ближайшие десять лет. Кроме того, у них чаще отмечались усталость, депрессия и проблемы с полостью рта.

Эксперт отметил, что пищевые привычки обычно меняются с возрастом: завтрак перемещается ближе к девяти утра, а промежуток между ним и ужином сокращается. Вместе с этим, предупредил врач, появляются и проблемы со здоровьем. По его мнению, это доказывает, что время приема пищи может быть простым маркером общего состояния здоровья. «Данные подтверждают устоявшееся мнение о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня», — заявил он.

Дашти добавил, что связь между временем завтрака и состоянием здоровья не доказана. Тем не менее он уверен, что регулярный и ранний завтрак может помочь в поддержании здоровья и увеличении продолжительности жизни.

Ранее врач-кардиолог Ксения Ерусланова предупредила, что регулярный пропуск завтрака может спровоцировать болезни сердца. Она отметила, что это происходит, когда отсутствие приема пищи сопровождается стрессом.

