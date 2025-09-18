Забота о себе
Кардиолог рассказала о неожиданной особенности завтрака

Кардиолог Ерусланова: Пропуск завтрака может спровоцировать проблемы с сосудами
Пропуск завтрака может спровоцировать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, но только при условии, если это вызывает стресс. Об этой неожиданной особенности утреннего приема пищи рассказала врач-кардиолог Ксения Ерусланова в беседе с KP.RU.

По словам специалистки, когда человек пропускает прием пищи из-за срочных дел или нехватки времени, в крови повышается уровень кортизола. «Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек», — заявила врач. Она добавила, что со временем это может привести к проблемам с сосудами и увеличить риск инфаркта и инсульта.

Однако Ерусланова подчеркнула, что у людей, которые осознанно не завтракают, например придерживаются интервального голодания или соблюдают мусульманский пост Рамадан, подобного негативного влияния не наблюдается. По ее мнению, это объясняется тем, что организм не испытывает стресс, поэтому разрушительный механизм не запускается.

Ранее эндокринолог Франсиско Росеро посоветовал выпить стакан воды, прежде чем приступить к кофе. По его мнению, это поможет восстановить водный баланс после ночи.

