Врач призвал перед утренним кофе совершить важное для здоровья действие

Эндокринолог Росеро: Кофе с утра усугубляет обезвоживание организма

Эндокринолог Франсиско Росеро призвал совершить одно действие перед тем, как выпить чашку кофе с утра, чтобы напиток негативно не сказался на здоровье. Об этом рассказало издание 20minutos.

«Мы спали несколько часов без воды, поэтому наш организм просыпается обезвоженным», — объяснил Росеро. В связи с этим первым делом необходимо восстановить водный баланс. Для этого важно выпить стакан воды, но не кофе, поскольку он только усугубит обезвоживание, объяснил врач.

Кроме того, по словам медика, вода активизирует пищеварительную систему, головной мозг и весь организм в целом. К тому же благодаря этой привычке можно избежать типичных проблем с желудочно-кишечным трактом после завтрака, таких как изжога, вздутие живота и жжение. В заключение Росеро подчеркнул, что кофе необходимо употреблять без молока и сахара.

Ранее эндокринолог Гульнара Филатова рассказала о самых опасных фруктах. По ее словам, бананы приводят к быстрому повышению уровня сахара в крови.