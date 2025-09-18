Забота о себе
09:30, 18 сентября 2025Забота о себе

Врач призвал перед утренним кофе совершить важное для здоровья действие

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог Франсиско Росеро призвал совершить одно действие перед тем, как выпить чашку кофе с утра, чтобы напиток негативно не сказался на здоровье. Об этом рассказало издание 20minutos.

«Мы спали несколько часов без воды, поэтому наш организм просыпается обезвоженным», — объяснил Росеро. В связи с этим первым делом необходимо восстановить водный баланс. Для этого важно выпить стакан воды, но не кофе, поскольку он только усугубит обезвоживание, объяснил врач.

Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Кроме того, по словам медика, вода активизирует пищеварительную систему, головной мозг и весь организм в целом. К тому же благодаря этой привычке можно избежать типичных проблем с желудочно-кишечным трактом после завтрака, таких как изжога, вздутие живота и жжение. В заключение Росеро подчеркнул, что кофе необходимо употреблять без молока и сахара.

Ранее эндокринолог Гульнара Филатова рассказала о самых опасных фруктах. По ее словам, бананы приводят к быстрому повышению уровня сахара в крови.

