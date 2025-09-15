Забота о себе
06:01, 15 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы три потенциально опасных фрукта

Врач Филатова: Виноград, бананы и дыня могут быть опасны для здоровья
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Такие фрукты как виноград, банан и дыня потенциально могут быть опасны для здоровья, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» эндокринолог, иммунолог Гульнара Филатова.

«Фрукты традиционно считаются символом здоровья, но далеко не всегда они приносят исключительно пользу. Важна не только их питательная ценность, но и количество, а также состояние организма человека, — объяснила врач. — Особенно осторожным стоит быть с виноградом. Он кажется безобидным и вкусным лакомством, но даже горсть ягод — серьезная нагрузка на поджелудочную железу и печень».

По словам Филатовой, виноград богат глюкозой и фруктозой, а значит, способен резко поднимать уровень сахара в крови, что может стать фактором риска для людей с избыточным весом, диабетом или преддиабетом.

«Другой коварный плод — банан. Он давно стал повседневной едой, многие берут его как быстрый перекус или полезную замену сладостям. Но на деле банан — продукт с высоким гликемическим индексом, который также стимулирует быстрый подъем сахара в крови. Для людей, склонных к метаболическим нарушениям, бананы в избытке создают лишнюю нагрузку, а для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, становятся источником пустых калорий», — сказала эндокринолог.

Кроме того, банан, как она добавила, может быть опасен для людей с проблемами с почками из-за высокого содержания калия.

Другим небезопасным фруктом врач назвала дыню, которая часто становится причиной переедания и резких скачков уровня глюкозы в крови.

«Также ее сочность и комбинация с другими продуктами могут спровоцировать вздутие живота и дискомфорт в пищеварении. Особенно это заметно у людей с чувствительным желудком или склонностью к нарушениям микрофлоры кишечника», — предупредила Филатова.

Ранее диетолог Мелисса Джагер перечислила продукты для долголетия. Так, для продления жизни, по ее словам, стоит употреблять фисташки.

    Все новости