Песков рассказал о готовом к «реинкарнации» на российском рынке американском бизнесе

Песков: Американский бизнес заинтересован в возвращении на российский рынок

Американский бизнес готов к возвращению в Россию; ExxonMobil — не единственная компания, заинтересованная в этом, рассказал в интервью Радио РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поверьте мне, это не одна корпорация, которая заинтересована в том, чтобы реинкарнировать свое присутствие на российском рынке», — сказал Песков в ответ на вопрос о возможном возвращении в Россию указанной нефтедобывающей компании.

По его словам, в США могли бы получить очень много выгоды от торгово-экономического сотрудничества с РФ и о готовности российских властей к такому сотрудничеству известно. Также Песков отметил, что американцы «любые переговоры, любые процессы сотрудничества индексирует только на украинское урегулирование» в то время как с точки зрения России «гораздо больше соответствовало бы нашим двусторонним интересам — и интересам США — параллельно вести эти треки».

Ранее гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс не подтвердил ее анонсированное в том числе западными СМИ намерение вернуться в Россию. В интервью Financial Times он заявил, что переговоры с российскими властями касаются активов компании на сумму 4,6 миллиарда долларов, но не инвестиций в экономику страны.