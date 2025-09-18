Гендиректор американской нефтяной компании опроверг ее возвращение в Россию

Гендиректор американской ExxonMobil не подтвердил ее намерение вернуться в РФ

Гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс не подтвердил ее намерение вернуться в Россию. В интервью Financial Times он заявил, что переговоры с российскими властями касаются активов компании на сумму 4,6 миллиарда долларов, но не инвестиций в экономику страны.

«Речь шла об урегулировании арбитражного спора», — сказал Вудс.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев и официальные лица США продолжают переговоры о сотрудничестве в сфере энергетики, включая проект «Сахалин-1».

В октябре 2022 года Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей участников проекта «Сахалин-1» в специально создаваемое новое российское юридическое лицо, которым стал оператор проекта ООО «Сахалин-1», зарегистрированный в Южно-Сахалинске. Ему передали все права и обязанности «Эксон Нефтегаз Лимитед» — «дочки» ExxonMobil с 30 процентами в «Сахалине-1».

После этого ExxonMobil объявила о полном уходе из России, заявив, что власти страны прекратили их интересы «в одностороннем порядке». В марте 2023 года областной суд Сахалина взыскал с компании 15,5 миллиарда рублей задолженности по налогам и пеням по иску, поданному, когда она еще была оператором «Сахалина-1».

Осенью того же года правительство РФ постановило, что доли Exxon в «Сахалине-1» сможет купить только российское юридическое лицо, соответствующее утвержденным кабмином критериям и предложившее наибольшую цену. При этом сроки продажи доли Exxon в проекте несколько раз продлевались.

В августе 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, изменивший правила участия иностранцев в проекте «Сахалин-1», который может открыть ExxonMobil путь к возвращению в проект. О том, что американская компания в будущем может вернуться на российский рынок и Вудс уже обсуждал это с президентом США Дональдом Трампом, писала The Wall Street Journal.

Говоря о ситуации с возможным возвращением Exxon губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в начале сентября уточнил, что факт появления соответствующего указа и данные о разговора на эту тему российского и американского президентов свидетельствуют о том, что сотрудничество началось. По словам Лимаренко, «Сахалин-1» выгоден для американской компании, а виновником ее ухода стал экс-глава Белого дома Джо Байден, который нарушил «экономическую логику американского нефтяного бизнеса».