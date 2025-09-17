Все говорят об уходе Chery из России. Китайский автопроизводитель это опровергает. Что происходит?

Китайский автоконцерн Chery покинет Россию ради выхода на биржу

В СМИ появилась информация, что китайский автоконцерн Chery automobile принял решение покинуть Россию. Компания оставит второй крупнейший после КНР рынок, чтобы избежать санкций и выйти на биржу. Однако в российском подразделении компании слухи о прекращении работы на российском рынке опровергли. «Бренд Chery не уходит с российского рынка», — заверяют представители бренда. А Mash пишет, что машину продолжат выпускать под новым брендом Tenet. Заявление компании об уходе называют просто формальностью.

Chery пророчат уход из России в течение двух лет

Российский авторынок является одним из важнейших для Chery — в 2023 году компания заработала здесь 17,7 процента всей совокупной выручки, а в 2024 — все 25,5 процента. По состоянию на март 2025 года в России у компании функционировало 372 дилерских представительства и 687 салонов.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

За первую половину 2025-го в России насчитывалось 2,65 миллиона легковых автомобилей китайских брендов — порядка шести процентов от общего количества зарегистрированных в стране легковушек. Chery назвали самой распространенной маркой (22 процента от общего числа зарегистрированных в стране «китайцев») — их насчитывается 582,2 тысячи легковушек. Для сравнения, на втором месте Haval c показателем в 468,6 тысячи штук. Geely заняла третье место с показателем в 457,9 тысячи.

Тем не менее автоконцерн решил завершить работу в стране к 2027 году. Для этого уже был инициирован процесс передачи активов трем неназываемым компаниям. Он коснется не только оригинального бренда, но и дочерних Exeed, Omoda и Jaecoo, а также Jetour.

Причиной ухода стали угрозы санкций и перспектива выхода на биржу

Среди главных причин, по которым автоконцерн из КНР покидает перспективный рынок, называют готовящийся выход на Гонконгскую биржу. Chery выпустит в открытую продажу почти 300 миллионов акций по цене от 27,75 до 30,75 гонконгских долларов. Как отмечают источники Nikkei, она собирается привлечь 1,2 миллиарда долларов. Когда автопроизводитель начнет торговаться на бирже, это станет самым крупным размещением в 2025-м. Большую часть средств, которые руководство рассчитывает привлечь, направят на разработку и расширение линейки электромобилей и гибридных машин. Пятую часть заработанных на выпуске ценных бумаг, потратят на расширение присутствия автобренда за пределами Китая.

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Однако листинг — не единственная причина, по которым автоконцерн сворачивает дела в России. Одним из поводов называют угрозы западных стран вторичными санкциями. Из-за них предприятия пришлось свернуть в Иране и на Кубе. При этом летом 2023 Chery уже отказывалась выпускать машины на площадке «УАЗа» из-за санкций.

Наконец, на решение автоконцерна повлияли постоянно растущие ставки утилизационного сбора в России. Так, только в сентябре Минпромторг России предложил пересмотреть ставки, что сделает более мощные автомобили менее доступными для россиян. Ведомство намерено рассчитывать сбор не по объему двигателя, а по его мощности с введением прогрессивной шкалы, что приведет к очередному повышению цен. Как отмечают представители рынка, в таких условиях Chery нерентабельно работать на территории страны.

Компания заблаговременно подготовилась к уходу с рынка

Chery решила не оставлять крупный рынок и заранее обеспечила себе лазейки. Так, в середине февраля российская группа компаний «АГР» (уже выпускает популярные Hyundai и Kia под собственным брендом Solaris на двух заводах под Санкт-Петербургом) заявила о запуске нового автобренда под названием Tenet . Тогда было обнародовано изображение автомобиля, скрытого под полотном. В чертах кроссовера угадывается кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Позднее стало известно, что Chery создала отдельную фирму под названием Defetoo, которая и заключила соглашения с «АГР Холдингом» и Минпромторгом по сборке четырех моделей. Как выяснилось позднее, новинки Tenet — перелицованные Chery. Tenet 32T представляет собой Chery Tiggo 7L, Tenet 3XT — Chery Tiggo 4, Tenet 31T — Chery Tiggo 8 Pro Max, а Tenet D-класса — Chery Tiggo 9.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, с помощью указанной схемы Chery не только перестраховывается на случай возможных санкций, но и пытается составить конкуренцию российским брендам. Локализуя машины на территории страны, она добивается возможности участвовать в госзакупках как для сервисов такси, так и для госорганов, так как ранее и тех, и других обязали приобретать только машины с высокой степенью локализации.

Фото: Zhou Mu / Xinhua / Globallookpress.com

После публикации российское подразделение китайского автомобильного концерна Chery опровергло «Коммерсанту» уход бренда из России. В пресс-службе компании заявили, «бренд Chery не уходит с российского рынка».