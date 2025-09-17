Один из популярных китайских производителей машин уйдет из России

Nikkei: Chery уйдет из России ради размещения на бирже Гонконга

Один из самых популярных в России производителей китайских автомобилей, концерн Chery уйдет с рынка, чтобы избежать санкций и разместиться на бирже Гонконга. Об этом сообщает агентство Nikkei.

По данным издания, автопроизводитель собирается привлечь 1,2 миллиарда долларов — выход Chery на биржу может стать самым крупным размещением в этом году. Значительную часть этих средств планируют направить на разработку и расширение линейки электромобилей и гибридных машин. Порядка 20 процентов вырученной суммы пойдет на расширение за пределами Китая.

Компания намерена покинуть рынок РФ, который является для нее вторым по величине после китайского, к 2027 году. Российский рынок обеспечил 25,5 процента совокупной выручки компании в 2024 году и 17,7 процента в 2023 году. В марте текущего года у Chery в России было 372 дилерских представительства и 687 салонов. В апреле российское подразделение компании начало передачу активов трем неназываемым компаниям.

Помимо России, Chery во избежание санкций также свернула деятельность в Иране и на Кубе. Как отмечают опрошенных Nikkei инвесторы, среди причин ухода с рынка, помимо санкций, утилизационный сбор для импортных автомобилей, которые установили местные власти, что делает продажи в стране нерентабельными.

Еще в мае эксперты отрасли отметили, что Chery начала маскировать свои автомобили под местные бренды. Для ведения бизнеса в России была создана фирма Defetoo, и в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между ней, «АГР Холдингом» и Минпромторгом, на бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнут выпускать автомобили под брендом Tenet. Фактически указанные автомобили являются перелицованными моделями китайского бренда, но с учетом сборки в России они смогут составить конкуренцию местным машинам и закупаться в том числе для работы в такси.