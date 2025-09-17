Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:44, 17 сентября 2025Экономика

Один из популярных китайских производителей машин уйдет из России

Nikkei: Chery уйдет из России ради размещения на бирже Гонконга
Вячеслав Агапов

Фото: joebarthez / Shutterstock / Fotodom

Один из самых популярных в России производителей китайских автомобилей, концерн Chery уйдет с рынка, чтобы избежать санкций и разместиться на бирже Гонконга. Об этом сообщает агентство Nikkei.

По данным издания, автопроизводитель собирается привлечь 1,2 миллиарда долларов — выход Chery на биржу может стать самым крупным размещением в этом году. Значительную часть этих средств планируют направить на разработку и расширение линейки электромобилей и гибридных машин. Порядка 20 процентов вырученной суммы пойдет на расширение за пределами Китая.

Компания намерена покинуть рынок РФ, который является для нее вторым по величине после китайского, к 2027 году. Российский рынок обеспечил 25,5 процента совокупной выручки компании в 2024 году и 17,7 процента в 2023 году. В марте текущего года у Chery в России было 372 дилерских представительства и 687 салонов. В апреле российское подразделение компании начало передачу активов трем неназываемым компаниям.

Материалы по теме:
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022
Удар по экологии и дефицит машин. Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
Удар по экологии и дефицит машин.Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
14 июня 2022

Помимо России, Chery во избежание санкций также свернула деятельность в Иране и на Кубе. Как отмечают опрошенных Nikkei инвесторы, среди причин ухода с рынка, помимо санкций, утилизационный сбор для импортных автомобилей, которые установили местные власти, что делает продажи в стране нерентабельными.

Еще в мае эксперты отрасли отметили, что Chery начала маскировать свои автомобили под местные бренды. Для ведения бизнеса в России была создана фирма Defetoo, и в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между ней, «АГР Холдингом» и Минпромторгом, на бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнут выпускать автомобили под брендом Tenet. Фактически указанные автомобили являются перелицованными моделями китайского бренда, но с учетом сборки в России они смогут составить конкуренцию местным машинам и закупаться в том числе для работы в такси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из популярных китайских производителей машин уйдет из России

    Стало известно об отказе Ротару выступать до конца СВО

    Лавров оценил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Минобороны сообщило о более чем 350 сбитых украинских беспилотниках

    В Китае столкнулись два летающих автомобиля

    Бойцы СВО назвали себя националистами и высказались об «ордах мигрантов» на видео

    Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

    Крупная азиатская страна открыла рынок для поставок мяса птицы из России

    В России ускорили процесс опознания погибших в зоне СВО

    В США сотрудники университета подали в суд на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости