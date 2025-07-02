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14:09, 2 июля 2025Экономика

Минпромторг назвал сроки появления списка машин для работы в такси

Алиханов: Перечень автомобилей для работы в такси может появиться в сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Полный перечень автомобилей, которые можно будет использовать для работы в такси, может появиться в России в сентябре 2025 года. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о списке машин с высокой степенью локализации, напомнил руководитель ведомства. Во второй половине мая Совфед одобрил соответствующий закон. Согласно его основным положениям, работать в такси разрешат водителям автомобилей, которые набрали необходимое количество баллов локализации, или производство которых велось в рамках спецконтрактов, заключенного с марта 2022-го по начало весны 2025-го.

У Минпромторга уже сформировалось мнение, каким именно моделям машин разрешат доступ к работе в такси, отметил Алиханов. Ведомство не будет затягивать публикацию полного перечня и постарается сделать это как можно быстрее. «Все модели нам понятны, все планы по локализации известны», — резюмировал Алиханов.

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Принятые российскими властями закон встретил негативную реакцию со стороны участников рынка. В Аналитическом центре (АЦ) при правительстве РФ, в частности, указали, что результатом принятия этого документа может стать уход из отрасли до половины водителей, у которых нет денег на российские машины. В результате рядовые граждане могут столкнуться с резким ростом цен на подобного рода пассажирские перевозки.

В то же время таксопарки остались недовольны качеством отечественных автомобилей. В итоге теневой сектор такси в России может резко вырасти, предупредил глава Союза пользователей «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Речь может идти об уходе с легального рынка 20 процентов российских таксопарков в ближайшие полтора года, сошлись во мнении участники рынка.

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