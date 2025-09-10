В России подсчитали китайские автомобили

«Автостат»: В России насчитали 2,65 миллиона китайских легковушек

За полгода 2025-го в России насчитывалось 2,65 миллиона легковых автомобилей китайских брендов. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По данным его аналитиков, доля «китайцев» в РФ составляет около 6 процентов от общего количества зарегистрированных в стране легковушек. Таким образом, китайским оказался каждый 17-й автомобиль. К началу 2026 года их окажется больше, чем машин французских и американских марок, число которых эксперты оценили в 2,7 и 3,18 миллиона штук соответственно.

Что касается самого распространенного в РФ китайского бренда, то таковым оказался Chery (22 процента об общего числа зарегистрированных в стране «китайцев»). Сейчас в России насчитывается 582,2 тысячи легковушек этой марки. На втором месте Haval c показателем в 468,6 тысячи штук. Geely заняла третье место — 457,9 тысячи.

По данным агентства Bloomberg, китайские концерны озаботились поиском новых рынков сбыта своей продукции на фоне затяжного падения ее продаж в России. Сказались как политика Центрального банка, так и повышение утилизационного сбора.