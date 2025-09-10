Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 10 сентября 2025Экономика

В России подсчитали китайские автомобили

«Автостат»: В России насчитали 2,65 миллиона китайских легковушек
Кирилл Луцюк

Фото: Anton Vaganov / Reuters

За полгода 2025-го в России насчитывалось 2,65 миллиона легковых автомобилей китайских брендов. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По данным его аналитиков, доля «китайцев» в РФ составляет около 6 процентов от общего количества зарегистрированных в стране легковушек. Таким образом, китайским оказался каждый 17-й автомобиль. К началу 2026 года их окажется больше, чем машин французских и американских марок, число которых эксперты оценили в 2,7 и 3,18 миллиона штук соответственно.

Что касается самого распространенного в РФ китайского бренда, то таковым оказался Chery (22 процента об общего числа зарегистрированных в стране «китайцев»). Сейчас в России насчитывается 582,2 тысячи легковушек этой марки. На втором месте Haval c показателем в 468,6 тысячи штук. Geely заняла третье место — 457,9 тысячи.

По данным агентства Bloomberg, китайские концерны озаботились поиском новых рынков сбыта своей продукции на фоне затяжного падения ее продаж в России. Сказались как политика Центрального банка, так и повышение утилизационного сбора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    Принц Гарри пошутил о своей лысине

    В Госдуме предложили наказание для Смолова за драку в кафе

    В Госдуме потребовали заморозить цены на солярку для фермеров

    Аллегрова заявила об отказе петь «развеселые» песни в период СВО

    14-летняя россиянка исчезла по дороге в школу

    На Украине заметили новую модификацию «Богданы»

    Стало известно о многомиллионных заработках мужа Ивлеевой

    Уехавшая из России Пугачева высказалась о предательстве Родины

    Названы последствия применения статьи Устава НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости