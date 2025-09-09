Экономика
15:09, 9 сентября 2025Экономика

Китайцы стали искать новые рынки на фоне падения продаж машин в России

Bloomberg: Автоконцерны из КНР стали искать альтернативные России рынки сбыта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

На фоне затяжного падения продаж китайских автомобилей в России в 2025 году концерны из КНР задумались над поиском альтернативных перспективных рынков сбыта своей продукции. Об этом сообщает Bloomberg.

Проблемы с реализацией у китайских автобрендов возникли на фоне жесткой денежно-кредитной политики российского Центробанка, регулярного повышения утильсбора, общего подорожания машин в РФ и снижения доступности автозаймов. В результате суммарные продажи новых машин в России в январе-июне, по данным Минпромторга, сократились на 28 процентов, а импорт авто из КНР снизился на 62 процента.

Подобная тенденция усилила давление на китайских производителей, которые были вынуждены массово закрывать собственные автосалоны в России на фоне обрушения продаж и падения рентабельности бизнеса. Если в предыдущие несколько лет российский авторынок был для автогигантов из КНР одним из самых прибыльных, то теперь ситуация кардинально изменилась, отмечают аналитики. На этом фоне некоторые бренды из азиатской страны стали рассматривать альтернативные варианты для экспорта своих машин.

Однако проблем китайским производителям добавляет тот факт, что на других перспективных рынках в отношении брендов из КНР действуют повышенные импортные ставки. Так, власти Евросоюза в прошлом году ввели тариф в размере 35,3 процента от таможенной стоимости на китайские электрокары. В США и Канаде действуют 100-процентные пошлины. Все это максимально затрудняет выбор автогигантам КНР. Возможности же для наращивания доли на российском рынке в настоящее время сильно ограничены, подчеркивает старший аналитик исследовательской компании Third Bridge Розали Чен. «Дальнейший рост может быть ограничен местной политикой и возможностями российского рынка», — резюмировала она.

    Все новости