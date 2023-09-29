Доли Exxon в «Сахалине-1» сможет купить только юрлицо из России

Правительство России утвердило правила продажи доли Exxon в «Сахалине-1»

Доли Exxon в «Сахалине-1» сможет купить только российское юридическое лицо, соответствующее критериям, утвержденным правительством страны, и предложившее наибольшую цену, следует из правил продажи и оценки актива, утвержденных постановлением кабмина. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, оценку доли американской компании проводит независимый оценщик «Б1 — Консалт» и утверждает правительство. После этого Росимущество обеспечивает продажу доли в уставном капитале оператора проекта ООО «Сахалин-1» победителю отбора.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей участников проекта «Сахалин-1» в специально создаваемое новое российское юридическое лицо, которым стал оператор проекта ООО «Сахалин-1», зарегистрированный в Южно-Сахалинске. Ему передали все права и обязанности «Эксон Нефтегаз Лимитед» — «дочки» ExxonMobil с 30 процентами в «Сахалине-1».

После этого ExxonMobil объявила о полном уходе из России, заявив, что власти страны прекратили их интересы «в одностороннем порядке». В марте 2023 года областной суд Сахалина взыскал с компании 15,5 миллиарда рублей задолженности по налогам и пеням по иску, поданному, когда она еще была оператором «Сахалина-1».

В апреле глава государства продлил сроки продажи доли Exxon в проекте до середины ноября 2023 года — одного года с момента истечения месяца, выделенного иностранным участникам «Сахалина-1» на принятие решения о продолжении работы в нем.