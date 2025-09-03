Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 3 сентября 2025Экономика

В России понадеялись на возвращение американской компании на Сахалин

Глава Сахалина Лимаренко назвал указ Путина прорывом в возвращении ExxonMobil
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Указ президента России Владимира Путина, определивший условия для возвращения американской нефтяной компании ExxonMobil в проект «Сахалин-1», из которого она ранее ушла, стал прорывом в этом вопросе. Таким мнением в интервью телеканалу РБК поделился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он уточнил, что ориентируется только на официальную информацию, то есть наличие самого указа и факт разговора на эту тему Путина и президента США Дональда Трампа. «Значит, есть уже свет в конце тоннеля, и начали сотрудничать, и прочее», — уверен чиновник.

По мнению Лимаренко, «Сахалин-1» выгоден для американской компании, а виновником её ухода стал бывший президент страны Джо Байден, который нарушил «экономическую логику американского нефтяного бизнеса». Губернатор выразил надежду, что нынешние президенты договорятся и сотрудничество, зародившееся пару десятков лет назад, продолжится.

Указ Путина, о котором вспомнил чиновник, был опубликован перед встречей президентов на Аляске. Речь в нём шла о корректировке другого документа от 2022 года, переводящего проект на Сахалине в российскую юрисдикцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского отвергли еще одно условие России по урегулированию конфликта. Как в Киеве объяснили очередной отказ?

    Названа стоимость восхождения застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной

    Сын Маслякова раскрыл отношение к мату и захотел выругаться

    Медведев высказался об уроках Второй мировой войны

    Ким Кардашьян обругали в сети за пирсинг у 12-летней дочери

    В российском городе впервые проведут рябиновый фестиваль

    Лариса Долина высказалась о скандальном концерте Егора Крида

    Врач ввела дыхательную трубку в пищевод и погубила пациентку

    Надругавшегося в подъезде над 16-летней российской школьницей насильника отправили в СИЗО

    Обнаружены следы сбежавших из российского СИЗО арестантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости