В России понадеялись на возвращение американской компании на Сахалин

Глава Сахалина Лимаренко назвал указ Путина прорывом в возвращении ExxonMobil

Указ президента России Владимира Путина, определивший условия для возвращения американской нефтяной компании ExxonMobil в проект «Сахалин-1», из которого она ранее ушла, стал прорывом в этом вопросе. Таким мнением в интервью телеканалу РБК поделился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он уточнил, что ориентируется только на официальную информацию, то есть наличие самого указа и факт разговора на эту тему Путина и президента США Дональда Трампа. «Значит, есть уже свет в конце тоннеля, и начали сотрудничать, и прочее», — уверен чиновник.

По мнению Лимаренко, «Сахалин-1» выгоден для американской компании, а виновником её ухода стал бывший президент страны Джо Байден, который нарушил «экономическую логику американского нефтяного бизнеса». Губернатор выразил надежду, что нынешние президенты договорятся и сотрудничество, зародившееся пару десятков лет назад, продолжится.

Указ Путина, о котором вспомнил чиновник, был опубликован перед встречей президентов на Аляске. Речь в нём шла о корректировке другого документа от 2022 года, переводящего проект на Сахалине в российскую юрисдикцию.

