Reuters: В США допустили возвращение Exxon Mobil в проект «Сахалин-1»

Для того чтобы побудить Кремль согласиться на прекращение боевых действий на Украине, Вашингтон решил предложить Москве несколько энергетических сделок. Об этом со ссылкой на пять источников сообщило агентство Reuters.

По их данным, в августе американские и российские официальные лица обсудили уже несколько таких сделок. В частности, речь шла о возможном возвращении Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1». Кроме того, не исключался вариант с приобретением Россией американского оборудования для проектов, связанных с производством сжиженного природного газа СПГ, таких как «Арктик СПГ 2», который в настоящее время обложен западными санкциями. Еще одна идея заключалась в том, что США купят у России атомные ледоколы. Отмечается, что об энергетических сделках речь шла и в ходе саммита на Аляске.

По информации агентства, США хотят подтолкнуть Россию к покупке американских, а не китайских технологий. Это часть более широкой стратегии Трампа по отчуждению РФ от КНР и ослаблению отношений между Пекином и Москвой.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал политику президента США, направленную на урегулирование конфликта на Украине. Действия Вашингтона, по словам Болтона, лишь отдаляют достижение мира.