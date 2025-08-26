Мир
Экс-советник Трампа резко раскритиковал его политику по Украине

Болтон: Политика Трампа по Украине непоследовательна и отдаляет достижение мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Политика президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине совершенно непоследовательна и, несмотря на все его усилия, лишь отдаляет достижение мира. Об этом заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для Washington Examiner.

«Политика Трампа в отношении Украины сегодня не более последовательна, чем в прошлую пятницу, когда его администрация провела обыски в моем доме и офисе. Погруженные в хаос, спешку и отсутствие какого-либо видимого согласия между Украиной, Россией, несколькими европейскими странами и США, переговоры Трампа находятся на последнем издыхании», — написал он.

Болтон добавил, что бездумные попытки американского лидера разрешить чрезвычайно сложный конфликт в кратчайшие сроки лишь затруднили достижение прекращения огня и полноценного мирного соглашения. По его словам, одна из причин неудачи мирных инициатив Трампа заключается в том, что заявления президента США часто противоречат его же действиям. Он приводит в пример его утверждение о невозможности победы Украины без нанесения ударов по территории России, в то время как назначенное самим Трампом руководство министерства обороны запретило Киеву осуществлять подобные атаки.

Ранее стало известно, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) ворвались в дом Болтона в рамках расследования в сфере национальной безопасности.

13 августа Трамп раскритиковал американские СМИ за то, что они «несправедливо» осветили его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, некоторые из них процитировали «уволенных неудачников и действительно тупых людей», приведя в пример Болтона.

