Путин продлил срок реализации доли американской Exxon в «Сахалине-1»

Срок реализации невостребованной доли Exxon в «Сахалине-1» продлен на год

Срок реализации невостребованной доли иностранцев в новом операторе проекта «Сахалин 1» продлен на год, до 1 января 2026 года. Об этом со ссылкой на подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ сообщает «Интерфакс».

Документ внес изменения в части сроков в указ главы государства от октября 2022 года, согласно которому все права и обязанности участников проекта «Сахалин-1» были переданы в специально создаваемое новое российское юридическое лицо, которым стал оператор проекта ООО «Сахалин-1», зарегистрированный в Южно-Сахалинске.

Организация получила все права и обязанности «Эксон Нефтегаз Лимитед» — «дочки» американской ExxonMobil с 30 процентами в «Сахалине-1», вскоре объявившей о полном уходе из России. При этом японская Sodeco (30 процентов) и индийская ONGC (20 процентов) дали согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе.

Срок реализации невостребованной доли Exxon, который должен был истечь в 2023 году, впоследствии был продлен до 1 января 2025-го, напоминает агентство.

Как следует из правил продажи и оценки актива, утвержденных постановлением кабмина РФ в октябре прошлого года, его сможет купить только российское юридическое лицо, соответствующее критериям, утвержденным правительством страны, и предложившее наибольшую цену.