Экономика
00:43, 27 августа 2025Экономика

Американская компания задумалась о возвращении на российский рынок

WSJ: ExxonMobil допускает возможность возвращения на российский рынок
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американская компания ExxonMobil в будущем может вернуться на российский рынок, но для этого потребуется разрешение Белого дома и правительства России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По ее данным, компания уже обратилась к правительству США за поддержкой в том случае, если она вернется в Россию. В частности, гендиректор Даррен Вудс общался на этот счет с американским лидером Дональдом Трампом. WSJ уточняет, что ExxonMobil может вернуться на проект «Сахалин-1».

Газета указывает, что такое развитие событий могло бы стать ознаменованием сближения двух государств.

Ранее стало известно, что ушедшая из России Toyota не собирается возвращаться в обозримом будущем.

