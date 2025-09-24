Популярный у россиян пляж залило фекалиями

Пляж в Турции залило сточными водами

На популярном у россиян пляже в Турции произошел тайный сброс сточных вод. Об инциденте стало известно Telegram-каналу Mash.

Речь идет о пляже Клеопатра в Алании. Теперь уровень загрязнения там превышен почти в тысячу раз. Труба, из которой был совершен сброс, тянется от Клеопатры до пляжа Дамлаташ. Фекальные воды вытекают из семи-восьми мест в трубе.

В местном управлении по водным и сточным водным ресурсам не подтвердили информацию о сбросе, однако, по данным канала, после купания в загрязненной воде у нескольких детей появилась сыпь.

