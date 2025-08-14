Путешествия
20:22, 14 августа 2025
Путешествия

На популярных у россиян пляжах Таиланда нашли мазут

На таиландских пляжах Май Као, Най Янг и Банг Тхао нашли мазут
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

На популярных у россиян пляжах Таиланда — Май Као, Най Янг и Банг Тхао — нашли мазут. Кадры загрязнений публикует Telegram-канал Mash.

Уточняется, что мазут обнаружен на западном побережье курортной страны. Предполагается, что он появился в результате протечки нефтеналивных установок при заполнении танкера в Андаманском море. Туристы стали замечать загрязнения на пляжах еще две недели назад.

Ситуацию взял под контроль таиландский Морской департамент.

Ранее россиянка вызвала гнев пользователей сети из-за фотографии ребенка в мазуте на пляже в Анапе. Женщину раскритиковали за безответственное отношение к здоровью.

