На популярных у россиян пляжах Таиланда нашли мазут

На популярных у россиян пляжах Таиланда — Май Као, Най Янг и Банг Тхао — нашли мазут. Кадры загрязнений публикует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что мазут обнаружен на западном побережье курортной страны. Предполагается, что он появился в результате протечки нефтеналивных установок при заполнении танкера в Андаманском море. Туристы стали замечать загрязнения на пляжах еще две недели назад.
Ситуацию взял под контроль таиландский Морской департамент.
Ранее россиянка вызвала гнев пользователей сети из-за фотографии ребенка в мазуте на пляже в Анапе. Женщину раскритиковали за безответственное отношение к здоровью.