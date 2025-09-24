Посол России отметил роль Ватикана в возвращении жителей Курской области

Посол РФ: Ватикан содействовал возвращению вывезенных из Курской области жителей

Ватикан содействовал возвращению вывезенных с территории Курской области мирных жителей. Роль Ватикана отметил посол России Иван Солтановский в интервью ТАСС.

Дипломат уточнил, что посредническую миссию осуществлял председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи.

Он подчеркнул, что взаимодействие с Ватиканом идет по острым гуманитарным вопросам, в том числе по проблемам военнопленных, гражданских лиц, священников в условиях продолжающегося украинского конфликта.

Российский посол также отметил, что Ватикан сложно использовать как площадку для переговоров между Россией и Украиной. По его словам, посредничество на данный момент не так востребовано «с учетом в том числе прямых контактов России и Украины».