11:55, 24 сентября 2025Мир

Посол России отметил роль Ватикана в возвращении жителей Курской области

Посол РФ: Ватикан содействовал возвращению вывезенных из Курской области жителей
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Max Rossi / Reuters

Ватикан содействовал возвращению вывезенных с территории Курской области мирных жителей. Роль Ватикана отметил посол России Иван Солтановский в интервью ТАСС.

Дипломат уточнил, что посредническую миссию осуществлял председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи.

Он подчеркнул, что взаимодействие с Ватиканом идет по острым гуманитарным вопросам, в том числе по проблемам военнопленных, гражданских лиц, священников в условиях продолжающегося украинского конфликта.

Российский посол также отметил, что Ватикан сложно использовать как площадку для переговоров между Россией и Украиной. По его словам, посредничество на данный момент не так востребовано «с учетом в том числе прямых контактов России и Украины».

