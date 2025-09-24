Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:37, 24 сентября 2025Мир

Постпред США при ООН заявил о серьезном послании Трампа России

Постпред Уолтц: Трамп не шутит в отношении России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп «не шутит» в отношении России и готов использовать на украинском направлении «как кнут, так и пряник». Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, передает агентство Reuters.

«Он не шутит. Он крайне серьезен. Иранцы болезненно узнали, что он готов использовать и кнут, и пряник. Это президент мира. Он абсолютно заслуживает Нобелевской премии мира», — указал американский постпред.

Ранее на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН американский экономист, профессор Джеффри Сакс заявил, что отказ от договора в Стамбуле, который в 2022 году Россия предлагала Украине, стал провалом всей политики Запада, включая США.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Необычный фестиваль близнецов прошел в России

    Сербия вооружится противотанковыми «Комарами»

    Жена Павла Мамаева показала внешность на архивном фото со словами «нос еще не тронула»

    Сотни россиян застряли в аэропорту на 12 часов из-за отдыхавших стюардесс

    Постпред США при ООН заявил о серьезном послании Трампа России

    Производство машин в России снизилось

    На почте в российском городе произошел взрыв

    Песков высказался о защищенности Москвы

    Появились новые данные о пострадавших в курортном городе на юге России при атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости