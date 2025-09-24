Профессор Сакс: Отказ от договора в Стамбуле стал провалом Запада

Отказ от договора в Стамбуле, который в 2022 году Россия предлагала Украине, стал провалом всей политики Запада, включая США. Об этом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил американский экономист, профессор Джеффри Сакс, передает ТАСС.

«Мир на Украине мог бы наступить в любой день. Потому что у нас уже был проект мирного соглашения три года назад в Стамбуле, на столе изначально. То, что могло бы быть миром, продолжается войной, и это провал американской политики и провал европейской политики», — указал эксперт.

Ранее Сакс заявил, что последние заявления президента США Дональда Трампа об Украине абсурдны и опасны, это шаг назад от мира. По его словам, американский лидер «не очень стабилен» по вопросу украинского конфликта и «его шатает из стороны в сторону».

Также профессор Международного университета Даффодил в Дакке, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» ранее отмечал, что Трамп резко высказывается о России и конфликте на Украине, так как дальше хочет зарабатывать на боевых действиях, снижая ответственность Вашингтона за происходящее.